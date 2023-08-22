أشرف صبحى: لجنة إدارة الزمالك تستهدف إقامة الانتخابات خلال 45 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 05:26 مساءً - كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الموجودة فى الوقت الحالي، هدفها الأساسي هو إقامة انتخابات خلال 45 يوم.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" :" نادي الزمالك كبير، والمستشار مرتضي منصور ومجلس الإدارة هم من اعتذروا وهذا أمر حضاري وبالطبع علينا الأن تطبيق اللوائح، وفى حال عدم وجود مجلس يتم تعيين مدير تنفيذي ومالي وللنشاط الرياضي وهو ما حدث.

وأضاف:" فى أسرع وقت خلال 45 يوم يكون هناك انتخابات من أجل وجود مجلس جديد لمدة 4 سنوات، والهدف الأساسي الأن هو إجراء الانتخابات وتيسير الأعمال.

وتحدث صبحي عن دور، ومدي إمكانية اتخاذ قرارات مصيرية بشأن التعاقد أو رحيل لاعبين خلال الفترة الحالية، حتي يتم الدعوة لإجراء انتخابات للنادي.

قائلاً:" من الممكن أن اللجنة الحالية تتخذ قرارات بشأن اللاعبين ولكن فى حجم تسيير الأعمال، ولكن اللجنة بقدر المستطاع العقود الطويلة أو اتخاذ قرارات كبيرة تحتاج أن تكون أفضل مع المجلس الجديد، ولكن بشأن التعاقدات الجديدة أو لاعبين بالطبع ستستعين باللجان الفنية المناسبة أو السير على برنامج الجهاز الفني أو على برنامج مجلس الإدارة السابق إذا كان مناسب حاليًا، كل الأمور تتم بشكل طبيعي، ولكن الهدف الأساسي للجان الموجودة حاليًا هى إجراء انتخابات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الموجودة حاليًا تسعي خلال الفترة المقبلة لإقامة الانتخابات، وهذا ما تنص عليه اللوائح، ولديها صلاحيات اتخاذ القرارات المناسبة للنادي ولكن فى ضوء ما لا يؤثر على الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن بالطبع دورها الأساسي والمكلفة به هو إقامة انتخابات حتي يكون هناك مجلس إدارة جديد.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" المجال فى الانتخابات المقبلة مفتوح للجميع، والأن بالطبع نسير على اللوائح وكان فى المقدمة منها بعد استقالة المجلس السابق، هى وجود لجنة فى النادي لتسيير الأعمال وهو ما حدث حتي يسير النادي بصورة طبيعية، وخلال الـ 45 يوم المقبلة يتم الدعوى لانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

وتحدث صبحي على إمكانية حصول الزمالك على قرض خلال الفترة المقبلة بعد طلب المجلس السابق ذلك: "القرض المطلوب محل دراسة، وبالطبع القرار سيكون أهم ما فيه هو عدم التأثير على النادي لسنوات مقبلة.

وأكد أن اللجنة الموجودة حاليًا تسعي خلال الفترة المقبلة لإقامة الانتخابات ، وهذا ما تنص عليه اللوائح، ولديها صلاحيات اتخاذ القرارات المناسبة للنادي ولكن فى ضوء ما لا يؤثر على الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولكن بالطبع دورها الأساسي والمكلفة به هو إقامة انتخابات حتي يكون هناك مجلس إدارة جديد.