قبل مواجهة نيوكاسل.. محمد صلاح يتألق فى مباراة تنس أرضى بتدريبات ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 07:32 مساءً - تألق الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في مباراة للتنس الأرضي أقيمت خلال مران الريدز استعداداً للمباراة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد المقرر اقامتها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وشارك محمد صلاح في مباراة للتنس الأرضي لعبها وضمت معه النجم المجري سوبوسلاي، وفي المقابل كودي جاكبو والهولندي الدولي فيرجيل فان دايك.

وأبرز الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع "تويتر" مباراة التنس التي لعبت بالقدم بين اللاعبين الأربعة وسط متابعة من الجهاز الفني المعاون للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفاً في المباراة الماضية أمام بورنموث ليرفع مساهماته التهديفية الى 2 بواقع هدف وأسيست في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

رفع محمد صلاح عدد أهدافه خلال مشواره مع ليفربول إلى 187 هدفا، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد (186) خلال 307 مباريات فى مختلف المسابقات، بينما يتصدر إيان راش قائمة هدافى الريدز تاريخيا برصيد 346 هدفا.

وحرص أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، المدير الفني الحالي لفريق الاتفاق السعودي، على تهنئة النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز، بإنجازه الجديد

ونشر جيرارد صورة عبر "ستوري إنستجرام" خلال متابعته للمباراة، أشار خلالها إلى صلاح ورقم 187 ولوجو "تاج".

تأتي قائمة هدافي ليفربول عبر تاريخه، كالتالي:

ايان راش 346 هدفاً

روجر هونت 285 هدفاً

جوردون هودسون 241 هدفاً

بيلي ليديل 228 هدفاً

محمد صلاح 187 هدفاً

ستيفن جيرارد 186 هدفاً

روبي فاولر 183 هدفاً

كيني دالجليش 172 هدفاً

مايكل أوين 158 هدفاً

هاري تشامبرز 151 هدفاً