ميكالى يجتمع بجهازه المعاون للترتيب لمعسكر المنتخب الأوليمبى بفندق اقامته

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 07:32 مساءً - اجتمع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم اجتماعه مع جهازه المعاون اليوم للترتيب لمعسكر المنتخب المقرر إقامته من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل فى بداية استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وحضر الاجتماع كلا من محمود حرب مدير المنتخب وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الاداء .

في سياق متصل، قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وصرح محمود حرب مدير المنتخب بأن المحترفين الثلاثة هم: عمر فايد المحترف في فناربخشة، وبلال مظهر لاعب لاعب باناثينايكوس ومصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ.