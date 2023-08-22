فى دوري أبطال أسيا.. رونالدو يقود هجوم النصر السعودي ضد شباب أهلي دبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 08:29 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريق النصر وشباب الأهلي دبي التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة بينهما، والتي ستقام في تمام الثامنة والثلث على ملعب الأول بارك فى العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الملحق النهائي المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2024.

وجاء تشكيل النصر السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – عبد الإله العمري – جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – عبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا.

تشكيل النصر تشكيل النصر

تشكيل أهلي دبي تشكيل أهلي دبي

بينما تأتى تشكيلة شباب الأهلي ضد النصر كالآتى: ماجد ناصر، وليد عباس، رينان فيكتور، بوجدان، سعيد سليمان، عزيزون جانيف، ميلوفوجيفيتش، حارب عبد الله، يحيى الغساني، مؤنس دبور - إيجور جيسوس.

ويشارك النصر في ملحق أبطال آسيا بوصفه صاحب المركز الثاني في الدوري السعودي الموسم الماضي، فيما تأهلت أندية الهلال والاتحاد بشكل مباشر إلى مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى الفيحاء حامل لقب كأس ملك السعودية عام 2022.

بينما تأهل شباب الأهلي إلى الملحق الحاسم من تصفيات دوري أبطال آسيا بعد فوزه الكبير على نادي الوحدات الأردني بنتيجة (3-0)، في مباراة الدور التمهيدي الأول.النصر ضد شباب الأهلي

ولم يسبق أن تواجه النصر مع نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي من قبل، وستكون مواجهتهما في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا الحالي هي الأولى رسميا، كما أنها ستكون الاولى بين ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي دبي والبرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر.

ويخوض النصر المباراة وعينه على الفوز للعبور إلى المرحلة المقبلة من البطولة الآسيوية، التي يسعى للوصول إلى أبعد نقطة فيها، ومصالحة جماهيره بعد البداية المتراجعة للموسم في الدوري السعودي، بينما يسعي شباب الأهلي، لمواصلة الانتصارات، وإحراج النصر على ملعبه ووسط جماهيره، وخطف بطاقة العبور.

وانضم رونالدو لصفوف النصر السعودى فى ديسمبر من العام الماضى 2022، وسجل ظهوره فى 26 مباراة بجميع البطولات المختلفة بإستثناء دورى أبطال آسيا التى لم تشهد ظهوره حتى الآن.

وسجل رونالدو ظهوره فى 26 مباراة بقميص النصر نجح خلالها فى تسجيل 20 هدفا بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين وتوج معه بلقب البطولة العربية.

وتوج النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مؤخرا بأول ألقابه مع فريقه منذ انضمامه إليه فى ديسمبر من العام الماضى 2022، بعدما رحل عن صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وقاد رونالدو النصر نحو التتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة العربية 2023، على حساب نظيره الهلال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد "مدينة الملك فهد الرياضية"، فى نهائى كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وسجل رونالدو هدفى الفوز لصالح النصر السعودى فى المباراة النهائية، لينجح أيضا النجم البرتغالى فى الحصول على لقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.