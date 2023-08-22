ذهبية منجى ترفع حصيلة الأثقال الباراليمبى لـ7 ميداليات أول أيام بطولة العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 09:30 مساءً - توج إسلام منجي لاعب منتخب رفع الأثقال الباراليمبي بذهبية وزن 80 كجم ، ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها إمارة دبي بالامارات وتستمر منافساتها حتى 30 اغسطس الجاري.

ورفع منجي حصيلة مصر من الميداليات في اليوم الأول من البطولة إلى 7 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين .

وكان اللاعب مروان أحمد أحرز ذهبيتي وزن فوق 107 كجم ، كما أحرز هادي صاموئيل فضيتي وزن 49 كجم ، وأحرز محمد فتحي برونيتي وزن 49 كجم .

ويقود منتخب الناشئين فنيا المدير الفني المخضرم محمد عزت .

ويشارك منتخبنا في البطولة بـ 19 لاعبا ولاعبة :

8 لاعبات هن : أميمة السيد وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86كجم.

و 7 لاعبين هم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام منجي وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمد مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري.