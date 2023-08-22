"المتحدة" تقدم السيرة الذاتية للفنان سعيد صالح فى وثائقى "رموز وكنوز".. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 09:30 مساءً - قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى فيلم وثائقي قصير بعنوان "رموز وكنوز"، السيرة الذاتية للفنان سعيد صالح "سلطان الكوميديا"، ويقول سعيد صالح في الفيديو إن مشهد السبورة هو مشهد مرتجل لم يكن موجودا فى البروفات ولكنه خرج على المسرح.

فيما ضم الوثائقى حديث الزعيم عادل إمام عن سعيد صالح، والذى قال إنها أطول علاقة صداقة، فيما قال سعيد إنه "يا بخته لما يتعاون مع عادل إمام"، لأنه يعتبر ذلك ثنائى لم يأت مثله.

ويعد سعيد صالح واحدا من كبار نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربى، تمتع بموهبة نادرة في التمثيل واشتهر خلال مسيرته بحضوره الدائم والارتجال على خشبة المسرح.

ولد الفنان سعيد صالح في 31 يوليو بمحافظة المنوفية عام 1938، وأتم دراسته حتى حصوله على ليسانس الآداب جامعة القاهرة عام 1960 ليبدأ بعد ذلك مشواره الفني.

بدأ سعيد صالح مشوار الفني في ستينيات القرن الماضي بعدد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح، وأبرز المسرحيات التي شارك بها في تلك الفترة مسرحية "ذات البيجامة الحمراء" مع صديقه وزميله بالمشوار الفني عادل إمام، وكانت المسرحية من بطولة "عبد المنعم مدبولى، أبوبكر عزت ونجوى سالم" ومن تأليف واقتباس سمير خفاجي وعبد الله فرغلى وأخرجها كمال ياسين.

على مدار مشواره الفني قدم الفنان سعيد صالح ما تجاوز الـ300 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعية، ورحل عن دنيانا في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.