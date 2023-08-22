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وزير التعليم العالى: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 09:30 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

 

▪️د. حسان حمدي عبدالرحمن نعماني رئيسًا لجامعة سوهاج.

 

 

 

 ▪️د. محمود السعيد محمود عبدالرحمن نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

 

 

▪️د. أحمد عبدالله محمد الروبي عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.

 

 

 

▪️د. أحمد محمد عبدالقادر حامد عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة بور سعيد.

 

 

 

▪️د. محمد فهمي النعمان عميدًا لكلية الطب جامعة المنوفية.

 

 

 

▪️د. أسامة عز الدين إمام علي عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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