رئيس «الوطنية للانتخابات»: دور البريد يبدأ قبل الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:27 مساءً - قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الإجراء الذي جرى اليوم في البداية يعكس مدى اهتمام أجهزة الدولة بالتعاون التام مع الهيئة الوطنية للانتخابات في تسجيل أي عقبات، وبوتوكول اليوم الغرض منه الاستفادة من البنية التحتية والانتشار القوي لهيئة البريد في مختلف أنحاء الجمهورية.

دور هيئة البريد في الانتخابات

وأضاف «حمزة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هيئة البريد دورها سيبدأ قبل الانتخابات، إذ أن هناك بعض المستندات والأجهزة والمعدات يتم نقلها لأماكن بعيد للتعامل في أثناء الانتخابات، وهيئة البريد ستتولى هذا الأمر، وبذلك نضمن جودة الخدمة والسرعة في التنفيذ.

التعاون مع الشهر العقاري

وأشار إلى أن الهيئة ستتعاون مع الشهر العقاري في أثناء تحرير التوكيلات المطلوبة للأجهزة الخاصة بالتابلت والحاسوب، التي يتم نقلها لمكاتب الشهر العقاري، ويتم الإعلان عنها.