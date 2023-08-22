«التعليم العالي»: 85.97% للبيطري و80.60% للحاسبات والمعلومات والتمريض

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:27 مساءً - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ممثلة فى مكتب تنسيق الجامعات 2023، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا لعدد من الكليات الخاصة بالمرحلة، بجانب الكشف عن تفاصيل انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية والضوابط الخاصة بها.

وكشفت وزارة التعليم العالى عن الحدود الدنيا لتنسيق عدد من الكليات، موضحة أن الحد الأدنى لكلية الطب البيطرى توقف عند 352.5 درجة كحد أدنى 85.97%، ووصل لـ362.5 كحد أقصى بنسبة 88.41%، أما بالنسبة لكلية الحاسبات والمعلومات فسجلت للشعبة العلمية الرياضية 330.5 درجة 80.60%، وللشعبة العلمية علوم سجلت حداً أدنى 356.5 درجة بنسبة 86.95%، وبالنسبة لكليات التمريض، سجل الحد الأدنى لها 330.5 درجة بنسبة 80.60%، وسجل الحد الأدنى لكلية التمريض هذا العام ارتفاعاً يزيد على 10% عن العام الماضى بسبب إلغاء التوزيع الإقليمى واختبارات القدرات.

وقالت وزارة التعليم العالى إن مكتب التنسيق بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكترونى فى الفترة من الثلاثاء 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد 20/8/2023، موضحة أن 14972 طالباً وطالبة استنفدوا رغباتهم من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وستتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وأكدت الوزارة أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفى حدود القواعد والشروط، موضحة أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكترونى قد أتم توزيع 453949 طالباً فى المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين من بدء العمل.

وأضافت أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، على أن يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأشارت إلى أن مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) سيتم فتحها من خلال موقع التنسيق الإلكترونى أمام الطلاب المرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) خلال الفترة من الخميس 24/8/2023 حتى الاثنين 28/8/2023 وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والمتضمنة عدداً من القواعد، أبرزها أن التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، وأنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التى أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى الثانوية العامة.

ونوهت الوزارة بأنه يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

وأوضحت الوزارة أن الأماكن الشاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية فى تنسيق المرحلة الثالثة متمثلة فى كليات تربية رياضية بنين، وتربية نوعية موسيقية، وتربية رياضية بنات، وتربية نوعية موسيقية، وتربية نوعية فنية، والمعهد التكنولوجى العالى للإعلام، والمعاهد الفنية التجارية، والمعاهد العليا للإدارة والتكنولوجيا، والمعاهد العليا للحاسبات ونظم المعلومات والمعاهد العليا للغات، والمعاهد العليا التجارية، ومعاهد الخدمة الاجتماعية، وتربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية، ومعاهد الألسن.

وتتمثل الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية فى تنسيق المرحلة الثالثة 2023، فى كليات تربية نوعية موسيقية، وتربية رياضية، والمعاهد الفنية التجارية، ومعاهد نظم المعلومات، ومعاهد الألسن، وتربية موسيقية، وكليات الحقوق انتساب، وكليات التربية، ومعاهد السياحة والفنادق، وآداب انتساب، والمعهد التكنولوجى للتمريض ببنى سويف، وكليات الخدمة الاجتماعية.

وكشفت مصادر فى وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن موقف طلاب التظلمات فى امتحانات الثانوية العامة 2023 من تنسيق المرحلة الثانية، موضحة أنه فور ورود نتيجة التظلمات من وزارة التربية والتعليم سيتم تعديل جميع الدرجات الخاصة بهم على السيستم ولهم حق إعادة التسجيل للرغبات، موضحة أن هذه العملية تمت مع انطلاق المرحلة وجرى تعديل الدرجات لإعادة التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023 لمن حصلوا على درجات فى التظلمات.

وأوضحت المصادر أن مصلحة الطالب فوق كل شىء، وأن هناك توجيهات من قبَل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، بضرورة تذليل جميع العقبات التى قد تواجه الطلاب خلال أعمال تسجيل الرغبات وتنسيق الجامعات وغيرها من الأمور المتعلقة بعملية القبول فى الجامعات.