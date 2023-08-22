رونالدو ينفجر فى وجه حكم مباراة النصر ضد شباب الأهلى بأبطال آسيا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:28 مساءً - انفعل البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر على حكم لقاء شباب الأهلي دبي عقب انتهاء الشوط الأول من المباراة بسبب عدم احتساب ركلتي جزاء خاصة الأخيرة التي شهدها الوقت الإضافي في المباراة المقامة حالياً على ملعب الأول بارك فى العاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات الملحق النهائي المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا، للموسم الحالي 2024.النصر ضد شباب الأهلى

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث جاء هدفا الشوط الأول عن طريق كل من تاليسكا فى الدقيقة 11 من عمر المباراة لصالح النصر، بينما أحرز يحيى الغسانى هدف شباب الأهلى فى الدقيقة 18.

وانفعل رونالدو على الحكم عقب نهاية الشوط بسبب مطالبته بركلتى جزاء خلال المباراة، وظهر رونالدو يوبخ الحكم الصينى عقب نهاية الشوط، كما انفعل على أحد الإداريين الذى جاء ليحصل على صورة سيلفى خلال خروجه من الملعب.

ويشارك النصر في ملحق أبطال آسيا بوصفه صاحب المركز الثاني في الدوري السعودي الموسم الماضي، فيما تأهلت أندية الهلال والاتحاد بشكل مباشر إلى مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى الفيحاء حامل لقب كأس ملك السعودية عام 2022.

بينما تأهل شباب الأهلي إلى الملحق الحاسم من تصفيات دوري أبطال آسيا، بعد فوزه الكبير على نادي الوحدات الأردني بنتيجة (3-0)، في مباراة الدور التمهيدي الأول.النصر ضد شباب الأهلي

ولم يسبق أن تواجه النصر مع نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي من قبل، وستكون مواجهتهما في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا الحالي هي الأولى رسميا، كما أنها ستكون الاولى بين ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي دبي والبرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر.

ويخوض النصر المباراة، وعينه على الفوز للعبور إلى المرحلة المقبلة من البطولة الآسيوية، التي يسعى للوصول إلى أبعد نقطة فيها، ومصالحة جماهيره بعد البداية المتراجعة للموسم في الدوري السعودي، بينما يسعي شباب الأهلي، لمواصلة الانتصارات، وإحراج النصر على ملعبه ووسط جماهيره، وخطف بطاقة العبور.النصر ضد شباب الأهلي



وانضم رونالدو لصفوف النصر السعودى فى ديسمبر من العام الماضى 2022، وسجل ظهوره فى 26 مباراة بجميع البطولات المختلفة بإستثناء دورى أبطال آسيا التى لم تشهد ظهوره حتى الآن.

وسجل رونالدو ظهوره فى 26 مباراة بقميص النصر، نجح خلالها فى تسجيل 20 هدفا بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين وتوج معه بلقب البطولة العربية.

وتوج النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مؤخرا بأول ألقابه مع فريقه منذ انضمامه إليه فى ديسمبر من العام الماضى 2022، بعدما رحل عن صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وقاد رونالدو، النصر نحو التتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة العربية 2023، على حساب نظيره الهلال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد "مدينة الملك فهد الرياضية"، فى نهائى كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وسجل رونالدو هدفى الفوز لصالح النصر السعودى فى المباراة النهائية، لينجح أيضا النجم البرتغالى فى الحصول على لقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

وجاء تشكيل النصر السعودي كالتالي:وجاء تشكيل النصر السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد ال فتيل – عبد الإله العمري – جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – عبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا.بينما تأتى تشكيلة شباب الأهلي ضد النصر كالاتى:

"ماجد ناصر، وليد عباس، رينان فيكتور، بوجدان، سعيد سليمان، عزيزون جانيف، ميلوفوجيفيتش، حارب عبد الله، يحيى الغساني، مؤنس دبور - إيجور جيسوس".