محمد صلاح يظهر مع طفلته كيان ويتجاهل شائعات مغادرة ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 11:26 مساءً - نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فيديو لابنته الصغرى كيان تقوم بضحكات خلال مداعبته وزوجته لها بمنزله في إنجلترا بعد ساعات قليلة من خوض مراناً اليوم استعداداً لمباراة نيوكاسل يونايتد التي ستقام مساء الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويرتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى الوقت الذى أكدت فيه تقارير صحفية سعودية سفر أنمار الحائلى رئيس الاتحاد إلى لندن لحسم المفاوضات مع ليفربول لضم صلاح.

وكان آخر ظهور لكيان معه في المباراة الختامية للموسم الماضي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي والتي رصدت خلالها عدسات المصورين عائلة النجم المصرى خلال الاحتفال مع جماهير الريدز بنهاية الموسم على ملعب أنفيلد.

ونشر محمد صلاح فيديو ابنته كيان على الحساب الرسمي له على موقع تبادل الصور "انستجرام" فيما تفاعل معه الجمهور في واحدة من المرات القليلة التي تظهر فيها الابنة الصغرى أمام الجماهير.

وشارك محمد صلاح في مباراة للتنس الأرضي لعبها وضمت معه النجم المجري سوبوسلاي، وفي المقابل كودي جاكبو والهولندي الدولي فيرجيل فان دايك.

وأبرز الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع "تويتر" مباراة التنس التي لعبت بالقدم بين اللاعبين الأربعة وسط متابعة من الجهاز الفني المعاون للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفاً في المباراة الماضية أمام بورنموث ليرفع مساهماته التهديفية الى 2 بواقع هدف وأسيست في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.