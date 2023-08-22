رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية قريبا جداً

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 11:26 مساءً - أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه قريبا جدا، وننتظر فقط توافر بعض الاستخدامات التي نحتاجها ثم نعلن عن مود الانتخابات وسنعلن كل تفاصيل الخاصة بتلك الانتخابات .

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن توقيع بروتوكول مع هيئة البريد المصرى يؤكد تضافر جهود الدولة والجهات المعنية ، ونسعى من خلال هذا البروتوكول الاستفادة من البنية التحتية الخاصة بالهيئة وانتشارها في المحافظات حتى يتم نقل أجهزة الهيئة في أسرع وقت .

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، :"سيتم الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، وهناك بعض الأجهزة الحديثة سيتم إرسالها لمكاتب الشهر العقارى التي سيتم الإعلان عنها في مواقع معينة على مستوى الجهورية حتى يتسنى للمواطنين الذهاب وإعلان توكيلات لبعض مرشحيهم ".