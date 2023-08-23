القصة الكاملة لواقعة حريق المعهد القومي للأورام

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رياض - احمد صلاح - قام الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة بالكشف عن تفاصيل حريق المعهد القومي للأورام، وهو الذي حدث في الواجهة الأمامية فيه، وهو الذي تسبب في نشر حالة الفزع والرعب الشديد بين جميع المرضى المتواجدين بداخله.

تفاصيل حريق المعهد القومي للأورام

وأكد عبد المعطي أن حريق المعهد القومي للأورام لم يستمر دقائق قليلة، وتم السيطرة عليه في الحال، وقال “أنا كنت موجود وده حريق بسيط جدا وسيطرنا عليه في الواجهة الأمامية”، وأيضاً أنه لا يوجد أي أضرار أو خسائر من الحريق، والتشديد على أن الحريق المحدود لم يؤثر على طبيعة العمل داخل معهد الأورام.

وقال “الحريق لا يذكر وحدث في جزء صغير في الواجهة الأمامية للمعهد بعيدا عن أعمال المعهد، مؤكدا أن المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة يعمل على استقبال حالات الأورام من داخل وخارج مصر”، وتوجد العديد من التطويرات التي تحدث في المبني الشمالي الذي يتم إجراءه فيه في الفترة الحالية للكثير من أعمال التطوير الخاصة به.

تحريات حول حريق معهد الأورام بالقاهرة

وجاءت العديد من التحريات الأولية التي أكدت أن الحريق في المعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة، ولم ينتج عنه أي خسائر أو أضرار سواء مادية أو معنوية، وهو لم يؤثر على طبيعة العمل في المعهد القومي للأورام الذي يوجد في القاهرة.

وأيضاً جاءت العديد من التحريات حول أن الحريق حدث داخل جزء صغير في الواجهة الأمامية للمعهد، وهي بعيده كثيراً عن كل الأعمال التي توجد فيه، وأيضاً أن المعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة يقوم باستقبال كل حالات الأورام التي تكون من داخل وخارج مصر.