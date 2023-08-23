انت الأن تتابع خبر الزيادة الجديدة هتفرح قلب أصحاب المعاشات.. موعد صرف معاش سبتمبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد جميع أصحاب المعاشات حالياً معرفة موعد صرف معاش سبتمبر 2023 والزيادة المقررة عليها، وهذا يأتي بعد أن أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عنها للجميع وبالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر أغسطس الجاري، لأنها من الأشياء الهامة الذي يبحث عنها الكثير من المواطنين حالياً.

موعد صرف معاش سبتمبر 2023

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاش سبتمبر 2023، وهي التي تبدأ من يوم 1 سبتمبر 2023 ويستمر الصرف إلى يوم 6 سبتمبر 2023، ولم يتم إصدار حتى الوقت الحالي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أي بيان رسمي بإصدار قرار حول تبكير صرف المعاشات ولكنه يكون يوم 1 سبتمبر القادم.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2023

وتستطيع أن تعرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

ادخل على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن طريق النقر على ذلك الرابط.

اكتب اسم المستخدم الذي تريد الاستعلام عن معاشه.

دون كلمة المرور التي تخص المستخدم.

سوف تظهر لك قيمة المعاشات.

جدول صرف معاشات سبتمبر 2023

الشريحة الأولى التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، ومن المقرر الصرف لها يومي 1 سبتمبر و2 سبتمبر 2023.

الشريحة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه، ومن المقرر الصرف لها يومي 3 سبتمبر و5 سبتمبر 2023.

الشريحة الثالثة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه، ومن المقرر الصرف لها يومي 6 سبتمبر و7 سبتمبر 2023.

زيادة معاشات سبتمبر

الشريحة الأولى: الزيادة الجديدة 1495 جنيهًا، الزيادة السابقة 1300 جنيه.

الشريحة الثانية: الزيادة الجديدة 2645 جنيهًا، الزيادة السابقة 2300 جنيه.

الشريحة الثالثة: الزيادة الجديدة 4025 جنيهًا، الزيادة السابقة 3500 جنيه.

الشريحة الرابعة: الزيادة الجديدة 4945 جنيهًا، الزيادة السابقة 4300 جنيه.

الشريحة الخامسة: الزيادة الجديدة 6095 جنيهًا، الزيادة السابقة 5300 جنيه.

الشريحة السادسة: الزيادة الجديدة 7475 جنيهًا، الزيادة السابقة 6500 جنيه.