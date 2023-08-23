انت الأن تتابع خبر يوم الجمعة يا مدام.. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة بيان بشأن قطع المياه خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة ما يقوم به الشركة في الفترة الحالية

قطع المياه:

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة جميع التفاصيل الخاصة بعملية قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية وذلك عبر بيان لها على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في الجيزة :

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة أنه عملية قطع المياه سيكون لمدة 6 ساعات حيث أنها ستبدأ من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعة حتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26 أغسطس الجاري

سبب قطع المياه في الجيزة :

وأضافت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الجيزة أن سبب قطع المياه وهي أعمال خط مياه الشرب الرئيسى قطر 800 مم الموازى لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف لربط الخط المغذى لمشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى عرب الترابين وأبوحمود وأبوعريضة بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة

أماكن قطع الجيزة :

وكشفت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة الجيزة عن المناطق التي سوف ينقطع عنها المنياه والتي تتمثل في غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرق

تنوية هام :

وطالبت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة الجيزة بطلب إلي جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.