انت الأن تتابع خبر لمدة 12 ساعة .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة المنيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من مناطق محافظة المنيا قطع المياه، اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس الجاري بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي حالياً

قطع المياه:

ونشرت مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا بيان لها حيث تم الكشف فيها عن كافة المعلومات بعملية قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية حيث وذلك على الصفحة الرسمية للمحافظة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في المنيا :

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا أن عملية قطع المياه سيكون لمدة 12 ساعة حيث أنها ستبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم

سبب قطع المياه في الجيزة :

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنيا أن سبب قطع المياه وهي أعمال الصيانة بمحطة مياه أرض سلطان القبلية

أماكن قطع المنيا :

وكشف شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة المنيا عن المناطق المتأثر بقطع المياه التي تتمثل في حى أرض سلطان وشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا

تنوية هام :

ونوهت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنيا بأنه يجب على جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.