انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت قناة العربية في تقرير لها عن أزمة قطع الكهرباء في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومن بينها محافظة القليوبية في الفترة الحالية منذ القرار الذي صدره مجلس الوزراء بشأن تحفيف الأحمال

قطع الكهرباء:



وكشف تقرير قناة العربية عن موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وذلك على لسان مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث أنه أوضح أنه سوف يقوم بداية من بداية شهر سبتمبر المقبل ستنتهي أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي، أي بعد أقل من أسبوع تقريباً، وذلك بسبب بسبب نقص الوقود حتى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، بالإضافة إلي انتظام ضخ الكميات المطلوبة من الغاز لتوليد الكهرباء وحدوث الأحوال الجوية واقتراب فصل الصيف من نهايته.

أماكن قطع الكهرباء في القليوبية :

ولكن حتي انتهاء هذا الأسبوع سوف يستمر قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال عن محافظة القليوبية وغيرها من المحافظات كما يلي :

1-قطع الكهرباء عن بعض القري والأماكن في مراكز بهتيم ومسطرد والجبل الأصفر وأبو زعبل لمدة ساعة كاملة بداية من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم على حيث سوف يعود الكهرباء في تمام الساعة الواحدة ظهراً

2- قطع الكهرباء عن مناطق مراكز أبو الغيط وشبر الخيمة وقليوب والخانكة، بداية من بداية من الساعة الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية مساء ، أما عن باقي المناطق فيمكن التعرف عليها عن طريق الدخول إلي الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على الفيس بوك