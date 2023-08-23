انت الأن تتابع خبر قرار الـ14 مليار جنيه .. التضامن تعلن عن زيادة معاشات سبتمبر القادم وهذا موعد صرفها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس الجاري، عن صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات مع معاشات سبتمبر القادم.

المعاشات:

وأكدت وزارة التضامن، أن قوام أصحاب المعاشات داخل جمهورية مصر العربية يقدر بحوالي 11 مليون قائم بالصرف ومستفيد، حيث تقوم الخزانة العام للدولة بتخصيص 28 مليار جنيه كل شهر لصرفها لهم عبر المنافذ المختلفة والمنتشرة في جميع المحافظات.

زيادة معاشات سبتمبر:

وأوضحت التضامن عن صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات مع معاشات سبتمبر القادم، والتي تبدأ من 175 جنيه ويكون حدها الأقصى الذي يحصل عليها القائم بالصرف أو المستفيد هو 1635 جنيه مصري، مشيرة إلي أن هذه الزيادة في المستحقات هي الزيادة السنوية التي بدأت الدولة بمنحها لهم بداية من شهر أبريل من العام الميلادي الجاري، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاً عاجلاً بتقديم موعد الصرف إلي ذلك الشهر بدلاً من شهر يوليو من نفس العام الميلادي، وذلك في إطار عدد من قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها حرص الدولة على مساعدة المواطنين على مواجهة الآثار الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا من حيث الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها هذه الحرب.

موعد صرف زيادة معاشات سبتمبر القادم:

وأكدت وزارة التضامن أنه سوف يتم البدء في صرف الزيادة الجديدة بداية من يوم الجمعة بعد القادم والموافق الأول من شهر سبتمبر لعام 2023، وذلك عن طريق فروع بنك ناصر الاجتماعي وفروع هيئة البريد القومي وفروع البنوك العاملة في السوق المصري والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري، مشيرة إلي أنه تم إصدار توجيه عاجل إلي هذه المنافذ برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال أصحاب المعاشات