مستشار الرئيس لشئون الصحة: فترة حضانة متحور كورونا الجديد تصل إلى 4 أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 01:28 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر ترصد الوضع المرتبط بفيروس كورونا ومستجداته بشكل مستمر، كما أن هناك متابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وكل المسئولين بالدولة.

وأضاف «تاج الدين»، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسينى عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "نقول الحقائق تماما حتى نطمئن الناس، ولكن هناك نقطة مهمة جدا، نحن في فصل الصيف، هناك من يخرجون من الحر إلى الهواء والمكيفات، وهو ما يؤدى إلى الإصابة بالزكام والرشح والالتهابات التنفسية".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية: "من يصاب بأى أعراض تنفسية عليه أن يعتكف في بيته يومين أو 3 أيام ويستعمل مناديل ورقية حتى لا ينشر العدوى بين أهله، ويجب ألا يذهب إلى العمل أو يستخدم المواصلات إلا في الضرورة القصوى، وإذا أصبنا بهذه الأعراض يمكننا الحصول على شيء بسيط مثل باراسيتامول".

وأكد «تاج الدين»: «فترة حضانة المتحور الجديد قد تصل إلى 4 أيام، وقد يصاب شخص بالفيروس دون ظهور الأعراض عليه، أي أنه يكون حاضنا للفيروس وينقل العدوى للآخرين، وبالتالي، فعلينا اتباع أساليب الوقاية، ولا توجد خطورة حتى هذه اللحظة».