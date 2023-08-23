وزارة التعليم تعلن حاجتها لمعلمين للعمل بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية للتكنولوجيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 02:29 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية من 23 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2023 بنظام التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضحت أنه انطلاقا من الدور الرائد الذي تقوم به المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من العمل على تنمية قدرات رأس المال البشري ورفع كفاءة القوى العاملة بقطاع الصناعة؛ فقد تم البدء في تطوير عدد من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني القائمة بمحافظات مصر

المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي ذلك بهدف خلق نموذج وطني ذو احترافية واعتماد دولي في تأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل بالصناعة المصرية وأيضًا فتح الباب لهم للالتحاق بسوق العمل الدولي من خلال تعليمهم وتدريبهم طبقًا للمعايير الدولية وخدمة القطاع الصناعي في مصر للنمو لتحقيق الهدف المنشود.

وأوضحت الوزارة أن مميزات العمل بالمدارس تتميز في التالى:

ـ العمل في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وُتواكب التطور التكنولوجي

الـعـالمي ومتطـلبات الأمن والسلامة وُتطبق معايير الجودة العالمية.

الحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء.

ـ توفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع

المدربين.

ـ تـوفير تـدريـبـات دوريـة لـتـدريـب ورفـع كـفـاءة الـمعلمين والمدربين

ووالإداريين لتواكب معايير الاعتماد الدولي.

ـ التمثيل الرسمي للمدارس في المؤتمرات والمعارض.

وتابعت الوزارة أنه يتم فتح التـقدم من 23 أغسطس 2023 حتى 2 سبتمبر .2023 وفق الشروط التالية:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2023

ـ يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات

ـ يتاح التقدم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام

والفنى.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

ـ سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل

فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد

هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة

القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأى حق قانوني.

ـ ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي: eg.gov.emis.tawzef://http/