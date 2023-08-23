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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة 77.09%

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 02:29 مساءً - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎

 

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد للدور الثاني 85.73%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1205 طالبًا ‏وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات الدور الثاني 70.47%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 894 طالبًا وطالبة‎.‎

 

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات الدور الثاني 70.49%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏711 طالبًا وطالبة، بإجمالي العام لشهادات القراءات 77.09%.‏

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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