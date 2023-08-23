سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يزور المتحف القومى للحضارة المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 04:31 مساءً - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير كيم يونج هيون، سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وأو سونج المستشار الثقافي لسفارة كوريا الجنوبية، والوفد المرافق لهما، حيث كان في استقبالهم، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف. وفي بداية الزيارة، رحب الدكتور أحمد غنيم بالضيوف مقدمًا التهنئته للسفير على تقلده مهام منصبه الجديد كسفيرا لبلاده بالقاهرة، كما قام بتعريف السفير والوفد المرافق له بالمتحف ودوره الثقافي والمعرفي ومكانته كوجهة سياحية أثرية وعلمية وترفيهية، كما اهدى الدكتور أحمد غنيم السفير هدية تذكارية.

ثم اصطحبهم محمد عبد الشافي مدير مركز الترميم والصيانة بالمتحف في جولة داخل مركز الترميم، وقدم لهم شرحاً تفصيلياً عن مركز الترميم والمعامل الموجودة به والدور الهام التي تقوم به في حفظ وصيانة الآثار.

واستكمل الضيوف الزيارة بمرافقة محمد مختار كبير الأثريين بالمتحف، والذي اصطحبهم في جولة داخل المتحف، تضمنت مبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، وقاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية.

وفي نهاية الزيارة، أعرب السفير كيم يونج هيون، عن إعجابه بما شاهده من كنوز داخل المتحف والتى تتسم بثراء وتنوع تاريخي، وعن سعادته لما وصل إليه المتحف من تقدم ورقي في مجال حفظ ودراسة وترميم الآثار، مؤكدا على حرص بلاده على تقديم كافة التعاون الثقافى والفنى بين الجانبين.