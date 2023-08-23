قديم وسبق تداوله.. إجراء قانوني من الداخلية ضد مروجي فيديو تعدي ضابط على مواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 06:30 مساءً - أكد مصدر أمنى بأن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة ادعاءات بتعدي ضباط شرطة على مواطنين، قديمة وسبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات، وأن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية فى إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة للإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية فى محاولة للنيل من حالة الأمن والإستقرار التى تشهدها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصرى.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.