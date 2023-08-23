أخبار مصرية

قديم وسبق تداوله.. إجراء قانوني من الداخلية ضد مروجي فيديو تعدي ضابط على مواطنين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 06:30 مساءً - أكد مصدر أمنى بأن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة ادعاءات بتعدي ضباط شرطة على مواطنين، قديمة وسبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات، وأن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية فى إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة للإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية فى محاولة للنيل من حالة الأمن والإستقرار التى تشهدها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصرى.

 وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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