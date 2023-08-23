نائب عن حزب مستقبل وطن: إنجازات الرئيس السيسى في 10 سنوات تجعلنا نؤيده وندعمه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 06:30 مساءً - قال النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن: "من الطبيعى بعد المجهود الكبير الذى قدمه الرئيس السيسى للدولة خلال الـ 10 سنوات فى مختلف المجالات نعلن تأييدنا ودعمنا لترشحه الرئيس لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف حسن عمار خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن من أهم الأشياء الصحة ومنظومة التأمين الصحى الشامل والتى تقدم خدمات كبيرة ببورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، بالإضافة للقضاء على العشوائيات وبناء مساكن بديلة والإسكان الاجتماعى الذى تم إقامته خلال 10 سنوات والذى كان يحتاج 40 سنة.

ولفت حسن عمار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" أيضا كانت نظرة للريف وصعيد مصر والذى لحقه الإهمال لسنوات، بالإضافة لإنشاء محطات طاقة كبيرة نفتخر بها ونصدرها خارج مصر، وبرامح تكافل وكرامة، موضحا أن عجلة التنمية دارت والرئيس السيسى وضع هدفا أمامه من أجل رخاء ورفاهية المواطن.