انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. مصرع وإصابة أكثر من 3 في حادث انقلاب على الطريق الصحراوي الغربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقيت طفلة رضيعة مصرعها، وأُصيب 3 آخرين بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس الجاري على الطريق الصحراوي الغربي في اتجاه المنيا بدائرة مركز شرطة سمسطا في نطاق محافظة بني سويف

حادث الطريق الصحراوي الغربي:

وتلقت غرفة عمليات النجدة استغاثة في محافظة بني سويف تفيد بوقوع حادث الطريق الصحراوي الغربي وحيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

ونتقل ضباط أمن مركز سمسطا إلي مكان وقوع حادث الطريق الصحراوي الغربي للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي الغربي:

وأشار عدد شهود العيان حادث الطريق الصحراوي الغربي عن سبب وقوعه والذي كان بسبب السرعة الزائدة من السائق واختلال عجلة القيادة من يده.

أسماء المصابين في حادث الطريق الصحراوي الغربي:

وكشف التقرير الطبي عن إصابة 10 أشخاص حيث جاءت أسمائهم كما يلي :

1- مصرع طفلة وتُدعى «جوليا.ا.خ» تبلغ من العمر عام ونصف

2- إصابة أيمن.خ.ح ويبلغ من العمر 43 عامًا، عامل، مصابًا باشتباه كسر باليد اليسرى

3- إصابة سمية.ص.س وتبلغ من العمر 39 عامًا، ربة منزل، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه

4-إصابة إنجي.ا.خ وتبلغ من العمر 12 عامًا، طالبة، مصابة بسحجات بالذراع الأيمن وجميعهم مقيمون بإمبابة بمحافظة الجيزة