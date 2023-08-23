انت الأن تتابع خبر الحكومة تعلن رسميًا موعد صرف معاشات سبتمبر 2023.. هل تم تبكيرها؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الحكومة بشكل رسمي عن طريق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات سبتمبر 2023، والذي حسمت من خلاله الكثير من التساؤلات في الفترة الحالية حول حقيقة تبكيره.

معاشات سبتمبر 2023:

وتداول عدد من أصحاب المعاشات خلال الساعات القليلة الماضية بعض المعلومات على المجموعات الخاصة بنقل أخبار أصحاب المعاشات على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك التي تشير إلي تبكير صرف معاشات سبتمبر 2023 إلي غداً الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، دون أن تكشف عن السبب وراء اتخاذ مثل هذا القرار.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2023:

وأكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات سبتمبر 2023 هو اليوم الأول من الشهر الجديد والذي سيصادف يوم الجمعة، وأنه غير صحيح مطلقاً لما يجري تداوله حول تقديم موعد الصرف، مشيرة إلي أن جميع منافذ الصرف الممثلة في فروع بنك ناصر الاجتماعي وفروع هيئة البريد القومي وفروع البنوك العاملة في السوق المصري والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري تستعد في هذه الأيام لبدء استقبال أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية التي تقدر بـ28 مليار جنيه.

وأشارت هيئة التأمينات، أن هناك زيادة سوف يحصل عليها ما يقارب 11 مليون مواطن في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بداية من يوم الجمعة 1 سبتمبر، والتي تتمثل في الزيادة السنوية المقررة في قانون المعاشات الجديد الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019، موضحة إلي أن هذه الزيادة تقدر بنسبة 15%، حيث أن الحد الأدنى لها يبلغ 175 جنيه، أما الحد الأقصى فيقدر بـ 1635 جنيه.

وأضافت التأمينات أن الزيادة السنوية تم البدء في صرفها بداية من شهر أبريل الماضي، بعد أن تم تقديمها بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنه كان من المقرر منحها لهم في شهر يوليو الماضي.