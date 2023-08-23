انت الأن تتابع خبر آخر أخبار المعاشات.. خبر سعيد لكبار حول موعد نزول معاش سبتمبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة المالية عن موعد نزول معاش سبتمبر 2023 لجميع المستفيدين منه، حيث أنها من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها الجميع في الوقت الحالي، وارتفع البحث من خلال كبار السن وأصحاب المعاشات عن الصرف الذث ثكون في أول كل شهر ميلادي.

موعد نزول معاش سبتمبر 2023

ونحرص على تقديم موعد نزول معاش سبتمبر 2023 الذي يبدأ يوم الجمعة الموافق 1 من شهر سبتمبر المقبل ويستمر إلى يوم 6 من نفس الشهر وتكون لكل المستحقين، ويكون من خلال ماكينات الصراف الآلي، ويكون أيضاً بالعديد من الطرق العادية من داخل فروع بنك ناصر الاجتماعي في كل المحافظ، ومنافذ الصرف الآلي ومكاتب البريد بدءاً من يوم الأحد.

موعد زيادة المعاشات

ويصل الحد الأدني للمعاشات حالياً لحوالي 1105 جنيهاً، وأيضاً الحد الأقصي للمعاشات يصل لـ 8720 جنيهاً وتعتبر هي القيمة التي تم إقرارها من خلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في شهر يناير الماضي، ومن المرجح أن تزيد مع بداية شهر يناير القادم 2024، وذلك لتنفيذ نص القانون الخاص بالتأمينات والمعاشات وبعد الإقرار الخاص بزيادة الاشتراك التأميني.

وتصرف المعاشات من منافذ البريد المصري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفروع بنك ناصر الاجتماعي وكل ماكينات الصراف الآلي بجميع البنوك ومنافذ شركة فوري، ويتم تقديمه لأكثر من 11 مليون مواطن من كل الأماكن المخصصة للصرف، ويتم الكشف عن جميع القرارات الجديدة الخاصة بزيادات المعاشات من خلال وزارة المالية وجميع الجهات المسئولة.

زيادة معاشات سبتمبر

الشريحة الأولى الزيادة الجديدة 1495 جنيهًا والزيادة السابقة 1300 جنيه.

الشريحة الثانية الزيادة الجديدة 2645 جنيهًا والزيادة السابقة 2300 جنيه.

الشريحة الثالثة الزيادة الجديدة 4025 جنيهًا والزيادة السابقة 3500 جنيه.

الشريحة الرابعة الزيادة الجديدة 4945 جنيهًا والزيادة السابقة 4300 جنيه.

الشريحة الخامسة الزيادة الجديدة 6095 جنيهًا والزيادة السابقة 5300 جنيه.

الشريحة السادسة الزيادة الجديدة 7475 جنيهًا والزيادة السابقة 6500 جنيه.