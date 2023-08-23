انت الأن تتابع خبر شروط الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024.. قواعد هامة حددها القانون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت المادة الأولي من قانون 22 لسنة 2014، كافة الشروط الخاصة بعملية الترشح الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية التي سوف يتم إجراءاها في العام الميلادي القادم 2024.

الانتخابات الرئاسية:

وأعلن عدد من الشخصيات ترشحها إلي الانتخابات الرئاسية في مصر أمثال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي وتيار الاستقلال والنائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

شروط الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024:

وحددت هذه المادة من قانون 22 لسنة 2014 شروط الترشح لـ”الانتخابات الرئاسية” والتي تتمثل في:

1- لابد أن يكون المترشح يحمل الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين.

2- يجب أن يكون المترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024 قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3- يشرط أن يكون المترشح قد حصل على درجة عملية عالية ومؤهل تعليمي عالي.

4- أن يكون المترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024 يتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية، ولا يوجد أي سبب مهما كان يمنعه من ممارسة تلك الحقوق.

5- يجب أن يكون المترشح لم يصدر ضده جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- يجب أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو حصل على شهادة رسمية من القوات المسلحة المصرية بالإعفاء منها.

7- أن يكون المتقدم متعافي بدنياً وذهنياً بحث لا يوجد ما يقعه في أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وذلك في حالة نجاحه في الانتخابات الرئاسية.

8- يجب أن يكون عمر المترشح فتح باب الترشح عن أربعة سنة ميلادية.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024:

في هذا السياق أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سوف يتم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في القريب العاجل، وذلك بعد توافر بعض الاستخدامات الخاصة بالعملية الانتخابية.