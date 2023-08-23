وزير العمل: بدء الإجراءات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:27 مساءً - أكد وزير العمل حسن شحاتة، على أن الوزارة بصدد مراجعة أدلة الإجراءات والتشريعات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، لتتوافق مع أهداف ورؤية الدولة المصرية في تعزيز مفاهيم الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية، وعرض المعلومات والبيانات الدقيقة بشأن سوق العمل.

جاء ذلك خلال إجتماع إنعقد مساء اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال الإفتراضي "فيديو كونفرانس"، مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ونائبه المهندس خالد العطار، والرئيس التنفيذي لشركة "دي إكس سي" وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل.

وعرض وزير الاتصالات ونائبه تصور للمنظومة التي ستُنفذ ضمن مشروع أُحمس وهو من المشروعات القومية التي تستهدف بناء حكومة رقمية تشاركية ومستدامة محورها خدمة المواطن من خلال منظومة معلوماتية متكاملة.

وأوضح وزير العمل حسن شحاتة أن المنظومة تستهدف توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية، وتوفير تقارير ديناميكية لسوق العمل بأطرافه من الحكومة مُمثلة في وزارة العمل، والأفراد الباحثين عن عمل، وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

حضر اللقاء المستشار حسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، والمستشار خالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، والمهندس ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهند محمد صفاء الدين مدير مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل، ومحمد كمال مدير عام الادارة العامة للبنية الاساسية وتأمين المعلومات، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.