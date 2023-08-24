انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. قطع المياه عن عدد من أماكن محافظة الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت مناطق في محافظة الجيزة عملية قطع المياه خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري نتيجة ما يقوم به شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة في الفترة الحالية

قطع المياه:

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة عن كافة التفاصيل الخاصة بقطع المياه عبر منشور لها على الصفحة الرسمية الخاصة به بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث حددن أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية.

موعد قطع المياه في الجيزة :

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة أنه عملية قطع المياه كان لمدة 6 ساعات حيث أنها ستبدأ من الساعة الثانية عشر منتصف صباح اليوم حتي الساعة السادسة صباحاً من نفس اليوم

سبب قطع المياه في الجيزة :

أما عن سبب فطع المياه في محافظة الجيزة فأوضحت شركة المياه والصرف الصحي أن ذلك يرجع إلي أعمال صيانة بمحبس مياه قطر 300مم نهاية شارع البوهى، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بخط قطر 1000 مم لإنهاء تغيير محبس المياه.

أماكن قطع الجيزة :

وحددن شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة الجيزة عن المناطق التي سوف ينقطع عنها المياه والتي تتمثل في البوهي، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، شارع التل

تنوية هام :

وتوجهت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة الجيزة بطلب عاجل وهام إلي جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.