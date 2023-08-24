انت الأن تتابع خبر بعد شوية يا سنيورة .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة الإسكندرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعدت قناة العربية السعودية تقريراً عن أزمة قطع الكهرباء في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومن بينها محافظة الإسكندرية وذلك طبقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء المصري الخاص بعملية تخفيف الأحمال.

قطع الكهرباء:وأشارت قناة العربية في تقريرها أن عملية قطع الكهرباء جاءت في إطار تنفيذ الخطة الحكومية، التي تستهدف توفير الطاقة، كما كشفت على لسان مصدر حكومي عن موعد انتهاء العمل بقرار تخفيف الاحمال في جميع المحافظات.

جدول قطع الكهرباء عن الإسكندرية:

تحدثت القناة السعودية في تقريرها عن جدول قطع الكهرباء الذي وضع مجلس الوزراء المصري ونشر نسخة منه على الصفحة الرسمية الخاصة به بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث كشف فيه عن جميع المناطق التي سوف يشمها القرار والمواعيد الخاصة بالقطع، وذلك بعد قيامه بتقسيم المحافظات بما فيها محافظة الإسكندرية إلي مجموعات وتشمل كل مجموعة عدد من المناطق وبت لها توقيت محدد لقطع الكهرباء كما يلي :

المواعيد :

1- المنطقة الأولي يبدأ قطع الكهرباء فيها من الساعة 12.10 ظهراً: الساعة 13.30 ظهراً.

2- المنطقة الثانية يبدأ قطع الكهرباء فيها من الساعة 12.30 ظهراً: إلى الساعة 14.50 ظهراً.

3- المنطقة الثالثة يبدأ قطع الكهرباء فيها من الساعة 14.50 ظهرا: حتى لساعة 16:10 عصراً.

4- المنطقة الرابعة يبدأ قطع الكهرباء فيها من الساعة 16:10 عصراً: إلى الساعة 17.30.

5- المنطقة الخامسة يبدأ قطع الكهرباء فيها من الساعة 17.30: إلى الساعة 18:50.

6- المنطقة السادسة يبدأ قطع الكهرباء فيها من الساعة 18:50: حتى الساعة 20:10.

7- المنطقة السابعة يبدأ قطع الكهرباء فيها من الساعة 20:10: حتى الساعة 21:30.

8- المنطقة الثامنة يبدأ قطع الكهرباء فيها من الساعة 21:30: حتى الساعة 23:50.

9- المنطقة التاسعة يبدأ قطع الكهرباء فيها من الساعة 23:50:إلى الساعة 01:10 صباحاً.

المناطق :

ويشمل القرار هذه المناطق العصافرة قبالي بجانب مسجد الصفا والمروة ومحطة قطار منطقة العصافرة وعزبة الحاج محمد وعزبة الطابية وأرض عبد الجواد والمندرة بحري وعزبة الفلكي وشارع 30 وخلف المدافن وبعض المناطق من سيدي بشر ومنطقة العجمي شارع خير الله وشارع جمال عبد الناصر بالمنتزه وخليل حمادة وفاروق عبد الوهاب وشارع العيسوي وأبراج شيراتون وعزبة سلطان والخروعة وبعض المناطق في الزوايدة