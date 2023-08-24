انت الأن تتابع خبر قبل أيام من صرف معاشات سبتمبر القادم .. مفاجأة تقلب كل الموازين بشأن العلاوات الخمسة 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من أصحاب المعاشات في مصر خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، عن الجديد في صرف العلاوات الخمسة 2023، والذي جاء بالتزامن مع قرب صرف معاشات شهر سبتمبر القادم.

العلاوات الخمسة 2023:

وسعي أصحاب المعاشات في معرفة موعد الحكم في قضية العلاوت الخمسة 2023 المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري وبالتحديد الدائرة الخامسة عشر بمجلس الدولة، خاصة بعد جلسة يوم الأثنين الماضي.

الجديد في قضية العلاوات الخمسة 2023:

وقررت محكمة القضاء الإداري حجز القضية للنطق بالحكم في قضية العلاوات الخمسة 2023 التي أقامها عبد الله أبو الفتوح الرئيس السابق لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات ضد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير الماليـة، والتي حملت رقم 37386 لسنة 67 ق، والتي يطالب فيها بتدبير الموارد المالية اللازمة من الوزارة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي صدر بها حكم ملزم للحكومة.

موعد النطق بالحكم في قضية العلاوت الخمسة 2023:

وأكدت هيئة المحكمة أن سوف يتم النطق بالحكم في قضية العلاوات الخمسة 2023 يوم 21 سبتمبر القادم.

تعليق اتحاد المعاشات :

في هذا السياق أكد الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، منير سلميان، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار في صالح أصحاب المعاشات في مصر، لاسميا وأن القاضي رفض أي تأجيل من قبل الخصوم وأبلغهم أنه أمامهم أسبوعين لتقديم المستندات في هذه القضية التي تشغل بال الكثير من المتقاعدين في مصر.

وأوضح سليمان أنه خلال الجلسة الأخيرة في قضية العلاوات الخمسة 2023 لأصحاب المعاشات كان هناك حالة من التعاطف الشديد مع أصحاب المعاشات متابعا وهذا تطور لصالحنا.

موعد صرف معاشات سبتمبر :

تبدأ منافذ الصرف في صرف صرف معاشات سبتمبر 2023، بداية من يوم الجمعة بعد القادم الموافق الأول من شهر سبتمبر القادم لأكثر من 10 مليون مواطن.