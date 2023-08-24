أخبار مصرية

رئيس وزراء الهند: وافقنا على انضمام مصر ودول أخرى لمجموعة بريكس

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 11:36 صباحاً - وجه رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودى، التهنئة لجميع الدول التى انضمت مؤخرا إلى مجموعة بريكس.

وقال رئيس وزراء الهند خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس جنوب أفريقيا خلال فعاليات قمة مجموعة بريكس: لقد وافقنا على انضمام مصر ودول أخرى لمجموعة بريكس..تهنئتى الحارة لهذه الدول حكومة وشعبا، وواثق أننا مع هذه الدول سنضخ طاقة جديدة وزخم جديد في تعاوننا".

وأشار إلى العلاقات العميقة بين بلاده وهذه الدول، معقبا:" سيكون هناك ديناميكيات جديدة فضلا عن العلاقات الثنائية".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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