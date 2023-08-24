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رئيس الوزراء يحضر جلسة الحوار رفيع المستوى بتجمع ”بريكس” بجنوب أفريقيا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 12:29 مساءً - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "بريكس" بجنوب أفريقيا،نيابة عن رئيس الجمهورية.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "بريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "ابريكس بلاس"، تحت عنوان "بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل"، وذلك فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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