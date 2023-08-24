الرئيس السيسي: أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 12:30 مساءً - ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة".

وتابع: "ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".