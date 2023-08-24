رئيس الصين مهنئا مصر: دول بريكس تتحمل مسئولية لإحلال السلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 01:31 مساءً - أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، أن دول بريكس تملك نفوذا كبيرا وتتحمل مسئولية لإحلال السلام والاستقرار حول العالم.

وهنأ بينج - خلال فعاليات قمة دول بريكس الـ15، اليوم الخميس، مصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلى إثيوبيا والأرجنتين وإيران لانضمامهم إلى عائلة بريكس كأعضاء رسميين في هذه المجموعة، مؤكدا أن توسع العضوية يعد حدثا تاريخيا يظهر تفاني دول بريكس للتعاون والتنسيق مع الدول النامية وذلك لتلبية تطلبات المجتمع الدولي وتحقيق المصالح المشتركة للدول النامية.

ونوه الرئيس الصيني بأن هذا التوسع سيشكل نقطة بداية جديدة للتعاون بين دول مجموعة بريكس؛ وسيؤدي بدوره إلى زخم جديد ضمن آلية مجموعة بريكس، فضلا عن إلى تعزيز العمل من أجل إحلال السلام العالمي.

وفى وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا اعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس".

وقال رامافوزا اليوم "سيصبح الأعضاء الجدد جزءًا من البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024".

وأعلن الرئيس سيريل رامافوسا نتائج القمة الخامسة عشرة لدول البريكس في خطاب اعلانه لنتائج القمة بمركز ساندتون للمؤتمرات بجوهانسبرج.

من جهته أعلن رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، موافقة مجموعة "بريكس" على ضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية إلى المجموعة.

وهنأ مودي- في كلمة، أمام قمة مجموعة (بريكس)، المنعقدة حاليًا بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا- تلك الدول حكومة وشعبا للانضمام إلى المجموعة، معربا عن ثقته بأن مع هذه الدول سنتمكن من ضخ زخم جديد وطاقة جديدة في تعاون مجموعة (بريكس) .

وأكد أن إضافة أعضاء جدد إلى (بريكس) سيهدف الى تقويتها كمجموعة ومنظمة، كما أنها ستعطي زخما جديدا للجهود المشتركة، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز إيمان العديد من الدول حول العالم بعالم متعدد الأطراف.