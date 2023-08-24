تكريم الدفعة 51 بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 01:31 مساءً - وسط سعادة كبيرة تملأ عيون الحاضرين جميعًا، وفي لحظة فارقة في حياة 600 طبيبة هو عدد الدفعة 51 من خريجات كلية طب البنات بالقاهرة؛ حيث كن بالأمس القريب طالبات فأصبحن طبيبات؛ قامت الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، بقراءة قسم الطبيب، وقامت الدفعة 51 بترديد القسم خلفها.

تلا ذلك انطلاق لحظات التكريم بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الفخراني، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي، إضافة إلى رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية.

وفي ختام التكريم تم التقاط الصور التذكارية مع خريجات الدفعة 51.