أخبار مصرية

بث مباشر.. فعاليات تجمع بريكس فى جنوب أفريقيا بحضور رئيس الوزراء

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 01:32 مساءً - يقدم صوت الأمة بثا مباشرا من فعاليات قمة تجمع بريكس المنعقدة في جنوب أفريقيا، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

 

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "بريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "ابريكس بلاس"، تحت عنوان "بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل"، وذلك فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا