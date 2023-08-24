انت الأن تتابع خبر بمرتب يومي .. فرص عمل للمهندسين في محافظة الجيزة شوف التخصصات المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة في بين لها اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، عن توفير عدد من فرص عمل للمهندسين، بتخصصات مختلفة لشغل وظائف هندسية في المحافظة.

فرص عمل للمهندسين:

وكشف محافظة الجيزة في بيانها الذي نشرت صورة منه على الصفحة الرسمية الخاصة بها موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، كافة التفاصيل المتعلقة بـ”فرص عمل للمهندسين”، والتي سوف نقوم بسردها في التقرير التالي:

التخصصات المطلوبة في فرص عمل للمهندسين:

أوضحت المحافظة أن تحتاج إلي 50 مهندس في العديد من التخصصات الهندسية، والتي تتمثل في:

1- عدد 25 مهندس مدني، بحيث تكون المهام المطلوبة منهم تشمل كلا من

إعداد الرسومات الإنشائية.

تنفيذ المشروعات البنائية بطريقة أمنه.

إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات.

وضع مخططات تلبي حاجة العمل

إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري.

تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله

2- عدد 3 مهندس عمارة في فرص عمل للمهندسين، بحيث تكون المهام المطلوبة منهم تشمل كلا من:

إعداد الرسومات المعمارية.

تنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمن.

إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.

الحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري.

تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح .

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وخاصة برامج الاوتو كاد والـ 3d وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله

3- عدد 2 مهندس تخطيط عمراني في فرص عمل للمهندسين، بحيث تكون المهام المطلوبة منهم تشمل كلا من:

إعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والقدرة على تنفيذها.

اعداد مشروعات خطوط التنظيم والقدرة على تنفيذها.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية الاوتو كاد / برامج نظم المعلومات الجغرافية وما يسند اليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

4- عدد 5 مهندس كهرباء في فرص عمل للمهندسين، بحيث تكون المهام المطلوبة منهم تشمل كلا من:

اجادة الاعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط.

القدرة على تصميم شبكات الإنارة العامة وتصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت.

إجادة العمل على الحاسب الآلي.

5- عدد 7 مهندس ميكانيكا منهم 4 ميكانيكا سيارات، و3 مهندس ميكانيكا معدات ثقيلة بمؤهل عالي هندسي بحيث تكون المهام المطلوبة منهم تشمل كلا من:

أن يكون خبرة في مجال صيانة السيارات.

خبرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة.

يجيد التعامل مع الحاسب الآلي

6- عدد 2 مهندس طرق في فرص عمل للمهندسين، بحيث تكون المهام المطلوبة منهم تشمل كلا من:

تصميم مشروعات الطرق وتنفيذها المسندة للإدارة الخاصة بأنشاء الطرق والكباري.

إعداد التقارير الدورية بموقف الطرق المنفذة او الجاري تنفيذها وذلك بصفة دورية.

اعداد المقايسات لأعمال الرصف او الترميم للطرق وما يسند إليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله

7- عدد 6 محلل نظم معلومات جغرافية بمؤهل عالي بكالوريوس نظم معلومات/ كلية آداب قسم جغرافيا في فرص عمل للمهندسين، بحيث تكون المهام المطلوبة منهم تشمل كلا من

جودة وكفاءة الاعمال الفنية والإدارية بإدارة نظم المعلومات.

دراسة وتحليل المفاهيم الجغرافية والجيولوجية وصور الاقمار الصناعية.

اعداد ورسم الخرائط الفضائية المتنوعة.

تحليل وتفسير ووربط الصور الفضائية بأرض الواقع .

مراقبة الاحوزة العمرانية ومستجداتها وحصر التعديات عليها .

ادخال طبقات البيانات المختلفة وتحديثها .

القدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية، وما يسند إليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

الشروط العامة في فرص عمل للمهندسين:

1- بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة.

2- يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.

3- سن المتقدم عند تقديمه للطلب لا يزيد عن 35 عاما.

4- أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

5- لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل.

6- الأجر يومي

كيفية التقديم فرص عمل للمهندسين في الجيزة :

تسلم المتقدم طلبه باليد باسم مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة “قسم التعيينات” خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 27 سبتمبر.