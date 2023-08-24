انت الأن تتابع خبر هل صاعقة الحرم المكي وبرج الساعة من علامات الساعة ؟ إجابة صادمة الأزهر الشريف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت صاعقة الحرم المكي وبرج الساعة التي حدثت مساء أمس الأربعاء الموافق 23 أغسطس الجاري، حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا حيث تسأل الكثير منهم ما إذا كانت من علامات الساعة أو لا.

صاعقة الحرم المكي وبرج الساعة:

وتعرض الحرم المكي وبرج الساعة إلي عاصفة قوية خلال الساعات القليلة الماضية جراء الأحوال الجوية التي تضرب العديد من المدن السعودية وخاصة مكة المكرمة، والتي أدت إلي صعوبة تواجد بعض المعتمرين بالحرم علاوة على سقوط عدد كبير من الأشجار واللوحات الإعلانية في المدينة.

هل صاعقة الحرم المكي وبرج الساعة من علامات الساعة؟

في هذا السياق، أكدت مؤسسة الأزهر الشريف علي لسان أحد علمائه وهو الشيخ محمد حماد ، أن البرق والرعد هما من آيات الله سبحانه وتعالي وذلك لما ورد في القرآن الكريم هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13).

وأشار حماد في تصريحات صحفية له قبل قليل أن مثل هذه الأحداث تعتبر إنذار إلي الناس على ما يتم ارتكابه من أفعال ومعاصي للرجوع عنها وعدم التمادي فيها، موضحاً أنه لابد على الإنسان المؤمن عندما يري مثل هذه الآيات أن يتعظ ويخشع لله سبحانه وتعالي.

وأضاف حماد أن ما تشهده المملكة العربية السعودية مثل الصاعقة التي برج الساعة الشهير في مكة المكرمة والتي ظهر بها خط برق يضيء بقوة بين السماء وسارية البرج وكذلك الريح العاتية التي اقتلعت الأشجار ليست من علامات الساعة كما يعتقد البعض ولكنه كما تم ذكره مسبقاُ هي آيات لله يجب الاتعاظ بها والرجوع عن الأفعال التي تغضب الله