انت الأن تتابع خبر مصاريف جامعة فاروس الخاصة 2024 … لن تتخيل كلية العلاج الطبيعي نزلت لكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت إدارة شؤون الطلاب في جامعة فاروس خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري عن مصاريف جامعة فاروس الخاصة 2024، والمتعلقة بالعام الدراسي الجديد.

جامعة فاروس الخاصة :

وتقع جامعة فاروس الخاصة على في محافظة الإسكندرية بجوار مجمع جرين بلازا، حيث أنها أحدي الجامعات الخاصة في مصر وتقبل الطلاب الحاملين لشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية للعام الدراسي الجديد

مصاريف جامعة فاروس الخاصة 2024:

وحددت جامعة فاروس الخاصة 2024 عن مصاريف العام الدراسي الجديد وهي كما يلي:

1- بلغت مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة فاروس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 164 ألف جنيه للترمين

2- بلغت مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكيةفي جامعة فاروس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 114 ألف جنيه للترمين

3- بلغت مصاريف كلية الهندسة في جامعة فاروس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 82 ألف و 600 جنيه للترمين.

4- بلغت مصاريف كلية العلوم المالية والإدارية في جامعة فاروس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 76 ألف و 120 جنيه للترمين

5- بلغت مصاريف كلية اللغات والترجمة في جامعة فاروس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 74 ألف و 690 جنيه للترمين

6- بلغت مصاريف كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية في جامعة فاروس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 62 ألف جنيه للترمين.

7- مصاريف كلية السياحة وإدارة الفنادق الدولية في جامعة فاروس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 62 ألف و 920 جنيه للترمين

8- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في جامعة فاروس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 80 ألف جنيه للترمين.

9 – مصاريف كلية الإعلام وفنون الاتصال في جامعة فاروس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 72 ألف جنيه للترمين.

10- مصاريف كلية كلية العلاج الطبيعي في جامعة فاروس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 52 ألف جنيه للترمين

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة فاروس الخاصة 2024 :

وحددت جامعة فاروس الخاصة عدد من الأوراق التي يجب أن تتوفر من الطالب للتقديم وهي :

1 – طلب الالتحاق.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.