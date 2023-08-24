انت الأن تتابع خبر يوفر 750 ألف فرصة عمل .. تفاصيل تنشر لأول مرة حول مشروع مدينة طربول محافظة الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة، قراراً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، بشأن مشروع مدينة طربول محافظة الجيزة.

مدينة طربول:

يعتبر مشروع إنشاء مدينة طربول من المشروعات الإستثمارية التي سوف يتم إقامتها في نطاق محافظة الجيرة خلال الفترة القادمة، حيث ستكون عبارة عن مجمع إقليمي تنموي متكامل يستوعب عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية التي سوف تعود بالنفع المباشر على المواطن المصري والاقتصاد.

تفاصيل مشروع مدينة طربول محافظة الجيزة:

ووافقت اللجنة على طلب شركة جي في للاستثمارات بإنشاء مشروع مدينة طربول محافظة الجيزة والذي سيتم إنشائها على الظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال الجيزة على مساحة تقدر بحوالي 26 فدان أي ما يعادل أكثر من 109 مليون متر مربع، على أن يتم إنشائها على 7 مراحل لاسيما وأنها سوف تشمل 12 منطقة صناعية .

وأوضحت اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة أن التكلفة الإجمالية تقدر بحوالي نصف تريليون جنيه لاسميا وأنه يأتي في إطار خطة مصر المستدامة 2030، المتعلقة بإنشاء المدن الذكية والخضراء.

750 ألف فرصة عمل:

وأكدت اللجنة أن مشروع مدينة طربول محافظة الجيزة سوف يضم العديد من الأنشطة الصناعية مثل وادي تكنولوجيا الغذاء ومحور السيارات والمحور الهندسي والمركزي الطبي ومركز المنسوجات والملابس ومدينة مواد البناء ومدينة الكيماويات والبلاستيك والذي سوف يقوم بتوفير 750 ألف فرصة عمل في متخلف المجالات.

موقع استراتجي:

وأشارت اللجنة، أن مدينة طربول تتواجد في موقع استراتيجي حيث أنه حيث أنه سوف نكون نطقة تمركز بين مجموعة من الطرق الرئيسية التي تسهل حركة المرور منها وإليها والتي تتمثل في طريق القاهرة – أسيوط والطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة – العين السخنة وطريق الفيوم – طريق أكتوبر وطريق الكريمات – طريق الزعفرانة.