الأحد المقبل.. إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس فى القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 06:29 مساءً - قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، مرة أخرى ولمدة أسبوع يبدأ من يوم الأحد 27 أغسطس 2023 إلى يوم السبت 2 سبتمبر 2023، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور.



ومن المنتظر أن يتم فتح صفحة التحويلات على موقع المديرية يوم الأحد القادم مرة أخرى ولمدة أسبوع يبدأ من يوم، من الأحد 27 أغسطس 2023 إلى يوم السبت 2 سبتمبر 2023.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أغلقت باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، الثلاثاء الماضى 14 اغسطس.

وفى سياق آخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء مجموعات الدعم المدرسى للشهادات العامة بالإدارات التعليمية، وذلك برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية.