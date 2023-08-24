الرئيس السيسى يجتمع بوزير العدل ويوجه بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 06:30 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقنى بها، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة فى هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقارى والوثائق التى تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، فى ضوء أهمية هذا القطاع فى تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.