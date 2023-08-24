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مدبولى بقمة بريكس: يجب تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أزمة الغذاء

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 07:27 مساءً - اليوم السابعأكرم القصاص - علا الشافعي

رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بقرار تجمع بريكس بتوسيع عضويته وانضمام مصر وعدد من الدول للتحالف، موضحا أن مصر حرصت على توثيق علاقته مع دول تجمع بريكس.


وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بقمة تحالف بريكس، أن هذه الخطوة ستساهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه يجب علينا تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أزمة الغذاء وتبعاتها بما يلقى احتياجات الدول النامية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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