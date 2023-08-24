تقارير: محمد صلاح يوافق على عرض اتحاد جدة وشرط وحيد لإتمام الصفقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 07:28 مساءً - كشفت شبكة "بي ان سبورتس" القطرية، عن موافقة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الشبكة القطرية، إن محمد صلاح أبدى موافقته على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي، ويبقى الاتفاق مع نادي ليفربول لحسم الصفقة".

محمد صلاح

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قد أكدت أن الاتحاد السعودي يجهز مبلغا ضخما قدره 300 مليون يورو، لإتمام صفقة صلاح.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن العرض يشمل 100 مليون يورو، سيحصل عليها ليفربول.

وتابعت أما محمد صلاح قائد منتخب مصر، سيحصل على 200 مليون يورو، إجمالي رواتبه، في تعاقد مدته 3 مواسم، ينتهي في صيف 2026.

ويلعب محمد صلاح 31 عاما بصفوف ليفربول منذ 6 سنوات، حيث انضم من روما في صيف 2017.

بينما نشرت صحيفة الرياضية السعودية، عنوان الاتحاد يقترب أكثر من صلاح، وقالت ، تقاربت وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات الدولي المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي.