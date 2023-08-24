مصطفى مدبولى: مصر مستعدة لاستضافة مخزن عالمى لتوريد وتخزين الحبوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 08:25 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن مصر مستعدة بالتعاون مع المجتمع الدولى لاستضافة مخزن عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.



وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بقمة تحالف بريكس أن مصر عملت على توثيق علاقاتها مع تجمع بريكس من خلال مشاركتها في الجلسات المختلفة التي عقدت في إطار صيغة بريكس بلس، وانضمامها لبنك التنمية الجديد 2021 وتتطلع أن تكون عضوا فاعلا ومؤثرًا في التجمع للإسهام في إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لموجهة التحديات التي تعاني منها الدول، والتي تتطلب تكثيف التعامل المشترك في إطار التعاون الجنوب جنوب.

وأكد مصطفى مدبولى أهمية تطوير الزراعة والصناعات الغذائية وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة نظم الري الحديثة المستدامة.