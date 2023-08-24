انطلاق مران الأهلى في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد ..فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 08:26 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو من مران الفريق الذى إنطلقت فترة الإعداد للموسم الجديد بعد راحة دامت ما يقرب من 21 يوماً بعد إنتهاء الموسم الماضى الذى شهد تلاحم وإرتباطات كثيرة على جميع الأصعدة ، المحلية والقارية والعالمية ، ويخوض الأهلى مرأنه اليوم على ملعب التتش تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر المدير ألفنى للفريق الذى عاد من بلاده أمس.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر ألفريق لخوض معسكر تدريبى فى النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل وهو المعسكر الذى سيتخلله مباراتين وديتين استعداداً للموسم الجديد الذى يخوض فيه المارد الأحمر منافسات قوية محلياً وأفريقياً.

ومن المقرر أن يقتصر مران اليوم على القياسات البدنية التى تستمر يومين مع جانب من بعض التدريبات الخفيفة على أن يبدأ بعدها الجهاز ألفنى فى زيادة البرنامج التدريبى تدريجياً لحين السفر لخوض معسكر الإعداد فى النمسا.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر ألفريق لخوض معسكر تدريبى فى النمسا خلال ألفترة من 28 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل وهو المعسكر الذى سيتخلله مباراتين وديتين استعداداً للموسم الجديد الذى يخوض فيه المارد الأحمر منافسات قوية محلياً وأفريقياً.

ومن المقرر أن يقتصر مران اليوم على القياسات البدنية التى تستمر يومين مع جانب من بعض التدريبات الخفيفة على أن يبدأ بعدها الجهاز ألفنى فى زيادة البرنامج التدريبى تدريجياً لحين السفر لخوض معسكر الإعداد فى النمسا.