شاهد..تحدى"هباصي التليفون" بين لاعبى الاهلى بمشاركة معلول والشحات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 08:26 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحدى جديد بين لاعبى الفريق الأحمر ضمن الدعاية للتيشرت الخاص بالموسم الجديد .

وشارك في التحدى كلاً من محمد هانى ورامى ربيعة وعمرو السولية والتونسى على معلول وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات .

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم ،الخميس، فترة الإعداد للموسم الجديد بعد راحة دامت ما يقرب من 21 يوماً بعد إنتهاء الموسم الماضي الذي شهد تلاحم وإرتباطات كثيرة على جميع الأصعدة ، المحلية والقارية والعالمية ، ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي عاد من بلاده أمس.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اجتماع مع معونيه قبل انطلاق المران الأول اليوم الخميس عقب عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريبات الجماعية، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

وتشهد جلسة كولر مع معاونيه مناقشة البرنامج البدني المقرر أن يخوضه اللاعبين والأحمال البدنية المقرر أن يخضعوا لها من أجل رفع الكفاءة البدنية للاعبين بعد فترة راحة طويلة عن المباريات لظروف الأجازة عقب نهاية الموسم الماضي.