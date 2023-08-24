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رئيس كتلة الحوار: انضمام مصر لاتفاقية البريكس اول تحرك دولي جاد لكسر هيمنة الدولار على التجارة العالمية واقتصاديات الدول

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 08:26 مساءً -  

 

قال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار؛ إن انضمام مصر لاتفاقية البريكس؛ اهي خطوة سياسية  تحررية بغلاف اقتصادي.

 

وتابع، هو اول تحرك دولي جاد لكسر هيمنه الدولار علي التجارة العالمية واقتصاديات الدول؛  وقد لا أبالغ عندما أقول أن تلك الخطوة تعتبر من الاليات الفعالة لتقليص الأزمة الاقتصادية المصرية.

 

وواصل باسل عادل: كما تتيح ايضا تلك الخطوة؛ خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة مما يحقق رواجا استثماريا في مصر.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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